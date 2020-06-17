Beyaz Saray'dan Çin sınırında ölen askerler için açıklama
Çin sınırında çıkan çatışmada ölen Hindistan askerleri için ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için Hindistan'a başsağlığı diledi.
GERİLİM HAKKINDA MESAJ
McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.
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