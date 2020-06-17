17 Haziran 2020, Çarşamba
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Beyaz Saray'dan Çin sınırında ölen askerler için açıklama

sınırında çıkan çatışmada ölen askerleri için ABD'den açıklama geldi. 'dan yapılan açıklamada, "Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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BEYAZ SARAY'DAN ÇİN SINIRINDA ÖLEN ASKERLER İÇİN AÇIKLAMA

Sözcüsü Kayleigh McEnany, sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için 'a başsağlığı diledi.

GERİLİM HAKKINDA MESAJ

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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