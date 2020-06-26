Afrika'da koronavirüs kaynaklı ölümler 9 bini geçti
Koronavirüs dünya birçok yerinde aynı etkiyle devam ederken, Afrika'daki ölü sayılarının hızla arttığı belirtildi. Afrika kıtasında, koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 9 bin 82'ye yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 491 artarak 349 bin 257'ye ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 193 artışla 9 bin 82'ye çıktı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 553 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 292, Cezayir'de 878 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika (118 bin 375), Mısır (61 bin 130) ve Nijerya (22 bin 20) şeklinde sıralandı.
Afrika'da iyileşen hasta sayısı ise 168 bini aştı.
Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.
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