05 Haziran 2020, Cuma
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ABD ve Çin arasında sular duruluyor! İzin verildi

Corona virüs sürecinde ilişkileri iyice gerilen ve arasında ilk temaslar başladı. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarına sınırlı olarak izin vereceğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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ABD VE ÇİN ARASINDA SULAR DURULUYOR! İZİN VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava yolu şirketlerinin tarifeli uçuşlarının askıya alınmasına yönelik kararda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Çin yönetiminin, ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine seferlerin askıya alınmasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC), dün ABD hava yolu şirketlerinin haftada bir uçuş gerçekleştirmesine izin verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin'in bu kararı üzerine bakanlığın uçuşları askıya alma kararında düzenlemeye gittiği ve Çin hava yolu şirketlerine ABD'ye haftalık 2 sefer düzenleme hakkı tanıdığı kaydedildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Haziran'da Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını duyurmuştu.

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