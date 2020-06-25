Son dakika: Japonya’dan ABD'ye şok! Aegis Ashore füze savunma sisteminden vazgeçtik
Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, hükümetin ABD üretimi Aegis Ashore füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planından vazgeçtiğini açıkladı. ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) Direktörü John Hill, Tokyo'nun konuya dair atılacak adıma güvenlik konseyi düzeyinde karar vermeye çalıştığını hatırlatarak masada farklı seçenekler olduğunu ifade etmişti.
Japonya'nın Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandıracağı ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecini askıya alacağını açıklamasının ardından hükümet, konuyla ilgili beklenen kararı verdi. Japonya Savunma Bakanı Taro Kono bugün yaptığı açıklamada dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konunun ele alındığını ifade etti.
Japonya'nın Akita ve Yamaguchi bölgelerine Aegis Ashore kara tabanlı füze savunma sistemi kurma planını askıya aldığını açıklayan Kono, ulusal güvenlik stratejileri konusunda uzun vadeli tedbirleri düşünmenin gereğini vurguladı. Kono, alternatif bir füze savunma sistemi de dahil olmak üzere farklı güvenlik stratejileri üzerine çalışacakları sözünü verdi.
SÜRPRİZ KARAR
Japonya Savunma Bakanı Taro Kono 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, daha önce Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıklamış, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları göstermişti. ABD Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey ise Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirterek görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti. Son olarak ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) Direktörü John Hill, Tokyo'nun konuya dair atılacak adıma güvenlik konseyi düzeyinde karar vermeye çalıştığını hatırlatarak masada farklı seçenekler olduğunu ifade etmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İki ülkeden net çağrı! "Vazgeç ve sözünü tut"
- İran’da son 24 saatte 134 ölü
- Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
- Rusya için tarihi gün! Putin istedi ve...
- 7 değil 8 kıta bulunuyor
- Katil Esad'dan işkence skandalı
- Türkiye karşıtı vekil seçimlerde sandığa gömüldü!
- Balıkçıların korku dolu anları
- Yunan medyasından Türkiye'ye karşı büyük alçaklık!
- Rus tankı alay konusu oldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?