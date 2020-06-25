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Son dakika: Japonya’dan ABD'ye şok! Aegis Ashore füze savunma sisteminden vazgeçtik

Kono Taro, hükümetin ABD üretimi füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planından vazgeçtiğini açıkladı. ABD (MDA) Direktörü John Hill, Tokyo'nun konuya dair atılacak adıma güvenlik konseyi düzeyinde karar vermeye çalıştığını hatırlatarak masada farklı seçenekler olduğunu ifade etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ABD’YE 'FÜZE' ŞOKU! PLANDAN CAYDILAR

Japonya'nın 'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandıracağı ABD üretimi füze sisteminin kurulum sürecini askıya alacağını açıklamasının ardından hükümet, konuyla ilgili beklenen kararı verdi. Taro Kono bugün yaptığı açıklamada dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konunun ele alındığını ifade etti.

Son dakika: Japonya’nın ABD'ye şok! Aegis Ashore füze savunma sisteminden vazgeçtik | Video SON DAKİKA: JAPONYA’NIN ABD'YE ŞOK! AEGİS ASHORE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNDEN VAZGEÇTİK | VİDEO

Japonya'nın Akita ve Yamaguchi bölgelerine Aegis Ashore kara tabanlı füze savunma sistemi kurma planını askıya aldığını açıklayan Kono, ulusal güvenlik stratejileri konusunda uzun vadeli tedbirleri düşünmenin gereğini vurguladı. Kono, alternatif bir füze savunma sistemi de dahil olmak üzere farklı güvenlik stratejileri üzerine çalışacakları sözünü verdi.

SÜRPRİZ KARAR

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, daha önce Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıklamış, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları göstermişti. ABD Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey ise Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirterek görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti. Son olarak ABD (MDA) Direktörü John Hill, Tokyo'nun konuya dair atılacak adıma güvenlik konseyi düzeyinde karar vermeye çalıştığını hatırlatarak masada farklı seçenekler olduğunu ifade etmişti.

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