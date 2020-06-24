24 Haziran 2020, Çarşamba
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İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu: 14 ölü

savaş uçaklarının 'deki Esad rejimi ve hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURDU: 14 ÖLÜ

gece saatlerinde 'nin Hama kentin doğusundaki Esad rejimi ve hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenledi.

MÜHİMMAT DEPOSU HEDEF ALINDI
Saldırılarda Hama'nın doğusundaki Salamiyah bölgesinde ve Sanbora beldesindeki Esad rejimi ve İran'a ait askeri mevki'ileri, mühimmat deposu hedef alındığı bildirildi.

14 ÖLÜ, 40 YARALI VAR
Yerel kaynaklar, saldırılarda 14 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların, Hama ve Salamiyah hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.

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