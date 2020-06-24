24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiliz basını duyurdu: 29 Haziran'da başlıyor! Aralarında Türkiye de var...

İngiliz basını duyurdu: 29 Haziran'da başlıyor! Aralarında Türkiye de var...

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan salgını turizmi de etkiledi. Ülkeler, sınır kapılarını kademeli olarak açmaya başladı. Bu kapsamda İngiliz basını, hükümetin 29 Haziran'dan sonra uçuş izni vereceği ülkeleri yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR! ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR...

salgını dünya turizmini etkiledi. Ülkeler vatandaşlarının yurt dışında tatil yapmasını yasaklamıştı. Bazı ülkelerde yasaklar kademeli olarak kalkmaya başladı.

'de hükümetin 29 Haziran'da vatandaşlarına sınırlı yurt dışı tatil izni vermesi bekleniyor. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi konuya ilişkin bir haber yaptı.

Gazete hükümetin vatandaşlarına belli ülkeler için yurt dışı tatil izni vereceğini söyledi.

Bu ülkeler arasında de bulunuyor. İngiltere'nin ayrıca , , ve 'a turizm izni vermesi bekleniyor.

Hükümetin kararını açıklamasının ardından İngilizler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu ülkelere gidip tatil yapabilecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsten arındırılmış hava koridorlarının 29 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA