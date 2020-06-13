13 Haziran 2020, Cumartesi
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İsrail ordusu 4 Filistin vatandaşını vurdu

İşgalci ordusu, 'da Filistinlilere saldırdı. Yahudi yerleşimcileri eden sivillere saldıran İsrailli askerler, 4 Filistinliyi yaraladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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İSRAİL ORDUSU 4 FİLİSTİN VATANDAŞINI VURDU

askerleri, işgal altındaki 'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Halk Direniş Komiteleri Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğin anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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