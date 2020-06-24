24 Haziran 2020, Çarşamba
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ten İsrail'e flaş mesaj

Devlet Başkanı , yönetiminin işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve 'ni "ilhak" planını reddettiğini yineledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI'NDAN İSRAİL'E FLAŞ MESAJ
Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi başkanlığında düzenlenen Arap Parlamentosu Toplantısı'nın son oturumunda konuşan Abbas, " topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Filistin yönetiminin işgal devletiyle anlaşmaları bozma kararı, barış istemediğimiz anlamına gelmez. Aksine biz, barışa elimizi uzatıyoruz." diyen Abbas, bu kapsamda Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar temelinde müzakereler yürütmek için uluslararası bir konferans düzenlenmesine ve Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ile Rusya'nın oluşturduğu Dörtlüsü ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Abbas, ABD yönetimi ve işgalcilere Filistin topraklarının ilhakı konusunda uygulanan tüm planları reddettikleri yönünde mesaj iletmesi için Arap Parlamentosu'na daha fazla çaba sarf etme ve temaslarda bulunma çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, Parlamentodan ayrıca uluslararası platformlarda bu konuyu gündeme getirerek, çözümü için çalışmasını istedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı 'ın, Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin Filistin'e ait üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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