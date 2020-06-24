Son dakika: Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü
Son dakika haberine göre Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Camargo kentinden Sinaloa'ya gitmek üzere havalanan TU206G tipi küçük uçak, Chihuahua eyaletinde düştü.
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazada uçağı kullanan Leonilo Gonzalez Olivas ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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