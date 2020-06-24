24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Son dakika: Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Son dakika haberine göre basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Camargo kentinden Sinaloa'ya gitmek üzere havalanan TU206G tipi , Chihuahua eyaletinde düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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MEKSİKA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 6 ÖLÜ

'nın Chihuahua eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Leonilo Gonzalez Olivas ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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