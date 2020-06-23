23 Haziran 2020, Salı
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Belçika'da ilginç yardım! Lamborghini satana destek verildi

'da yayımlanan DH gazetesinin haberine göre, Liege kentinde yaşayan 54 yaşındaki Antonio ve eşi, 2008-2016 döneminde 320 bin avro tutarında ve hastalık sigortası desteği aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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'da yoksul oldukları gerekçesiyle sosyal yardımlardan faydalanan bir çiftin ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal desteklemelerden sorumlu kurumlar, yaptıkları incelemede, çiftin yardımlardan faydalanırken, cep telefonu, giyim, bilgisayar, motosiklet ve aralarında 2 adet Lamborghini de olan çok sayıda ürünün ticaretini yaptığını belirledi.

Çift hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldı.

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