24 Haziran 2020, Çarşamba
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Trump ve Twitter arasındaki savaşta yeni perde: Bir paylaşımın daha erişimi kısıtlandı

ve Başkanı arasındaki gerilim büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'de dün gece yaşanan protestolara yönelik paylaşımına "kötü davranış" etiketi ekleyerek, paylaşıma erişimi kısıtladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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TRUMP VE TWİTTER ARASINDAKİ SAVAŞTA YENİ PERDE

Başkanı ile arasında bir süredir yaşanan gerginlik büyürken, Twitter, platformu aktif kullanan Trump'ın paylaşımlarına çeşitli etiketler eklemeye devam ediyor.

Dün gece bir grup göstericinin 'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışması ve bölgede bir "özerk bölge" kurmak istemesine tepki gösteren Trump, Twitter'dan, "Ben sizin başkanınız olduğum müddetçe, 'de asla bir 'özerk bölge' olmayacak. Bunu yapmaya kalkarlarsa, ciddi bir güç ile karşılık bulacaklar." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 saat sonra Twitter, Trump'ın "kötü davranış" etiketi eklediği paylaşıma erişimi kısıtladı.

Trump yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TRUMP-TWITTER SAVAŞI VE SOSYAL MEDYA KARARNAMESİ
Twitter, son günlerde platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

Twitter daha sonra da Trump'ın çeşitli paylaşımlarına, "şiddeti yüceltme" ve "manipüle edilmiş medya" gibi etiketler eklemişti.

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