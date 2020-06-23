23 Haziran 2020, Salı
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Gürcistan'da bebeklerini satmaya çalışan çift yakalandı

'da yaşayan bir çift bebeklerini 5 bin dolara satmaya çalıştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yakalanan çift gözaltına alındı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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BEBEKLERİNİ SATMAYA ÇALIŞAN ÇİFT YAKALANDI

'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift, yakalanarak gözaltına alındı. Gürcistan'ın Duşeti bölgesinde bir çift, bebeğini 5 bin dolara satmaya çalıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Ajansına bağlı ekiplerin bebeğin satılması kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Duşeti ilçesinde yaşayan çiftin para kazanmak için 18 Haziran'da doğan çocuklarını satmak istediği belirtildi. Ebeveynlerin söz konusu parayı aldığı ana dair görüntüler kameraya yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişinin 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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