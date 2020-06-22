22 Haziran 2020, Pazartesi
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Trump ve Macron'dan Libya açıklaması

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki darbe kalkışması hakkında görüşme gerçekleştirdi. Trump ve Macron, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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TRUMP VE MACRON'DAN LİBYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede "önemli ikili ve bölgesel" konuların ele alındığına işaret eden Deere, "İki lider, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği ve Libyalı taraflar arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "ifadesini kullandı.

Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı." bilgisini paylaştı.

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