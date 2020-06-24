BM çalışanlarından 28 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgını nedeniyle Birleşmiş Milletler çalışanlarından 28 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.
Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.
28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran itibarıyla 1140 BM çalışanında Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.
BASIN TOPLANTILARI GAZETECİLERE AÇILDI
Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.
BM'deki toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu.
Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.
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