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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya'da bir avuç dolarlık oyun! Darbeci Hafter'in bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı

Son dakika: Libya'da bir avuç dolarlık oyun! Darbeci Hafter'in bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı

Son dakika haberi.. Hem 'yı hem de masum halkı ateşe atan darbeci Hafter'in bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’in ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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DARBECİ HAFTER'İN BİR KİRLİ ÇAMAŞIRI DAHA ORTAYA ÇIKTI
hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, Hafter'in paralı askerlerle yaptığı ve operasyonlarda ellerine geçen sözleşmeleri yayınladı.
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Söz konusu belgelere göre, bu askerlere aylık 200 veriliyor.

İkinci aydan itibaren maaşların 300 dolar olacağının belirtildiği sözleşmelerde, operasyon başı 10 dolar ilave verileceği de kaydediliyor.



BİR AVUÇ DOLARA "KÖLE TİCARETİ"

Paralı askerlerin komutanlarına ise rütbelerine göre 30 dolardan başlayan ilaveler yapılacağı da bildiriliyor.

Hafter özellikle de Sudan'ın Darfur bölgesi ve Çad'dan yüzlerce Afrikalı asker getirmiş ve bu askerlerin çoğunu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere göndermişti.

Afrikalı paralı askerlerin onlarcasının çatışmalarda öldüğü ve yüzlercesinin esir alındığı geçen şubat, mart ve nisan aylarında Libya'da yerel medyaya yansımıştı.

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