23 Haziran 2020, Salı
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Sergey Lavrov’dan kritik Libya açıklaması

Rusya , krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Libya krizine müdahil dış güçlerin kapsamlı bir diyaloğun sağlanması için katkıda bulunması gerektiğini, ve ’ın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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LAVROV’DAN KRİTİK LİBYA AÇIKLAMASI

Rusya bugün yaptığı açıklamada 'da yaşanan gelişmelere değindi.

Lavrov, Libya krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini ifade ederek, dış aktörlerin kapsamlı bir diyalog için katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE VE MISIR AÇIKLAMASI

Lavrov, Libya krizine müdahil dış güçlerin kapsamlı bir diyaloğun sağlanması için katkıda bulunması gerektiğini, ve 'ın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

Rus Bakan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlarının da bu fikri desteklediğini dile getirdi.

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