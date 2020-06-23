Son dakika: Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Zirveyi yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Ligin 28. haftasında oynanan ve verdikleri kararlarla gündeme gelen Hüseyin Göçek ile Alper Ulusoy'a bu hafta Süper Lig'de görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya
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