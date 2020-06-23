Son dakika: Kırgızistan eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl hapis cezası
Son dakika... Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.
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