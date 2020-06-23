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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kırgızistan eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl hapis cezası

Son dakika: Kırgızistan eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl hapis cezası

... 'ın eski devlet başkanı , yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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KIRGIZİSTAN ESKİ DEVLET BAŞKANINA 11 YIL HAPİS CEZASI

'ın eski devlet başkanı , yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.

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