Son dakika: İran Libya'da tarafını duyurdu! Ayetullah Ali Hamaney: Destekliyoruz
Son dakika haberi... İran sıcak gelişmelerin yaşandığı Libya'da tarafını resmen ilan etti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklediklerini söyledi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, İran'ın Libya'da Ulusal Mutabakat hükümetini desteklediğini söyledi.
LİBYA İÇİN FLAŞ ÇAĞRI
İran'ın Libya'da Halife Hafter güçlerine destek verdiği iddialarına ilişkin konuşmanın saçma olduğunu söyleyen General Dehgan, "Libya'da uluslararası meşrutiyeti tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz ve Libya'da siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi.
TRUMP MESAJI
ABD ile müzakere konusuna da işaret eden General Dehgan, ABD ile kesinlikle müzakere olmayacağını belirterek, "Trump ile asla görüşmeyeceğiz, çünkü onu cumhurbaşkanı değil suçlu olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
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