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Son dakika: İran Libya'da tarafını duyurdu! Ayetullah Ali Hamaney: Destekliyoruz

Son dakika haberi... İran sıcak gelişmelerin yaşandığı 'da tarafını resmen ilan etti. İran Dini Lideri ’in askeri danışmanı , Libya’da Hükümeti’ni desteklediklerini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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İRAN LİBYA'DA TARAFINI DUYURDU! DESTEKLİYORUZ

İran Dini Lideri 'in askeri danışmanı , İran'ın 'da hükümetini desteklediğini söyledi.

LİBYA İÇİN FLAŞ ÇAĞRI

İran'ın Libya'da güçlerine destek verdiği iddialarına ilişkin konuşmanın saçma olduğunu söyleyen , "Libya'da uluslararası meşrutiyeti tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz ve Libya'da siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi.



TRUMP MESAJI

ile müzakere konusuna da işaret eden General Dehgan, ABD ile kesinlikle müzakere olmayacağını belirterek, "Trump ile asla görüşmeyeceğiz, çünkü onu cumhurbaşkanı değil suçlu olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

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