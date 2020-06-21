21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya Parlamentosundan darbeci Sisi'ye sert kınama

Son dakika: Libya Parlamentosundan darbeci Sisi'ye sert kınama

Son dakika... Trablus'taki Parlamentosu, darbeci 'nin Libya'ya yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
ABONE OL
DARBECİ SİSİ'YE SERT KINAMA
Trablus'taki Parlamentosu, darbeci 'nin Libya'ya yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı.

DARBECİ SİSİ'DEN LİBYA'YA MÜDAHALE TEHDİDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

Son dakika: Libya'nın Afrika temsilcisi Cuma El-Gamati A Haber'e konuştu: Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi |Video SON DAKİKA: LİBYA'NIN AFRİKA TEMSİLCİSİ CUMA EL-GAMATİ A HABER'E KONUŞTU: TÜRKİYE LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ |VİDEO

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır'dan darbeci Sisi'ye tepki: Libya'nın güvenliği tehlikededir LİBYA DEVLET YÜKSEK KONSEYİ ÜYESİ ŞATIR'DAN DARBECİ SİSİ'YE TEPKİ: LİBYA'NIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDEDİR
Mısır’da 2 general koronavirüsten öldü! Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı? MISIR’DA 2 GENERAL KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ! DARBECİ SİSİ KORONAYA MI YAKALANDI?
Darbeci Sisi Libya'yı tehdit etti, Libya'dan cevap gecikmedi: Savaş ilanıdır! DARBECİ SİSİ LİBYA'YI TEHDİT ETTİ, LİBYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ: SAVAŞ İLANIDIR!
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır'dan darbeci Sisi'ye tepki: Libya'nın güvenliği tehlikededir

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA