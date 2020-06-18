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Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.3'lük korkutan deprem! 2020 son depremler

Son dakika haberi... verilerine göre 'ya bağlı 'nda 7.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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KORKUTAN DEPREM! 7.3 İLE SALLANDI

SON DAKİKA HABERİ: verilerine göre 'ya bağlı 'nda 7.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada ise "Yeni Zelanda açıklarında saat 15.49'da (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

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