Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.3'lük korkutan deprem! 2020 son depremler

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada ise "Yeni Zelanda açıklarında saat 15.49'da (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.