Son dakika: Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı |Video

Son dakika haberi... Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yeni Zelanda'nın merkezinden 730 kilometre uzaklıktaki Tauranga'da 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. 7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı.