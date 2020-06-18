18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Son dakika haberine göre 'nin başkenti Mogadişu'da 'na yakın bölgede meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
SOMALİ'DE TÜRK OKULU YAKININDA PATLAMA!

'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Patkama Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Farklı bölgelerden duyulan sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA