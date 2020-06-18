Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama
Son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Patkama Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede meydana geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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