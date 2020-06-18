Son dakika: Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu...
Son dakika haberi... Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev korona virüse yakalandı. Öte taraftan daha önce de Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.
Kurucu Cumhurbaşkanı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Nazarbayev'in Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
NURSULTAN NAZARBAYEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Açıklamada Nazarbayev'in izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı.
NURSULTAN NAZARBAYEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Açıklamada Nazarbayev'in izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
ÜLKEDE SON DURUM NE?
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 335 artarak 15 bin 877'ye ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı.
DEVLET KADEMESİNDNE KİMLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI?
Genel vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 656 artarak 6 bin 831'e yükseldi.
Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.
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