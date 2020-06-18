Son dakika: İran yeni füzesini denedi! 280 kilometreden tam isabet
Son dakika... İran ordusunun Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği tatbikatta kısa ve uzun menzilli seyir (cruise) füzeleri test edildi. Belirlenen hedeflerin 280 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran ordusu, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'ni kapsayan bir alanda deniz tatbikatı gerçekleştirdi.
280 KİLOMETREDEN TAM İSABET
280 KİLOMETREDEN TAM İSABET
Tatbikat sırasında Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen kısa ve uzun menzilli seyir füzelerinin karadan denize ve denizden denize testlerinin gerçekleştirildiği ve önceden belirlenen hedeflerin 280 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi.
İran donanmasının 10 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisinin yanlışlıkla vurulması sonucu en az 19 asker hayatını kaybetmişti.
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