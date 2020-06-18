Son dakika: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye flaş uyarı! Savaş kapıda...
Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, "Ordumuz durumu hassasiyetle izliyor. Sorunun istikrar bozulmadan çözülmesi için savunma konumunda bekliyoruz ancak Kuzey Kore askeri bir provokasyona kalkışırsa hiç tereddüt etmeden en sert şekilde karşılık veririz" dedi.
Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin askeri bir provokasyonda bulunması halinde "en sert şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulundu.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Bakan Jeong, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle savaşa Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı altında katılan 22 ülke onuruna verilen teşekkür yemeğinde yaptığı konuşmada, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki tehditkar tavırlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Kuzey Kore'nin geçen hafta, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu'yla kurulmasına karar verilen ve iki ülke arasındaki yumuşama ve diyaloğun sembolü olarak görülen sınırdaki irtibat ofisini havaya uçurmasıyla başlayan gerginliğin askeri bir krize dönüşmemesini umduklarını ifade eden Jeong, "Ordumuz durumu hassasiyetle izliyor. Sorunun istikrar bozulmadan çözülmesi için savunma konumunda bekliyoruz ancak Kuzey Kore askeri bir provokasyona kalkışırsa hiç tereddüt etmeden en sert şekilde karşılık veririz." dedi.
BROŞÜR KRİZİ
Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.
Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den Ukrayna'ya antitank füzesi
- Vaka sayılarındaki artış devam ediyor!
- Trump öfkesini kustu: O bir yalancı
- Beyaz Saray'dan Çin sınırında ölen askerler için açıklama
- Trump Uygur Türkleri için kararını verdi
- Brezilya'da son 24 saatte 1269 kişi öldü
- Volkan Bozkır'a BM'den kritik görev
- İstanbul, Ankara ve İzmir'in 1 aylık verilerini açıkladı!
- PKK'lılar Johnson'ın aracına kaza yaptırdı
- Türkiye'nin Libya anlaşmasını İsrail'e şikayet etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HSK kararnamesi 2020: Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi 2020 (Tam liste)
- Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum
- Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
- Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...