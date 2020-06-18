Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1269 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 46 bin 510'a, vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 191 bin 517 vaka ve 11 bin 521 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 138 kişinin ölümüne neden olan virüs, 86 bin 963 kişide görüldü.
Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
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