17 Haziran 2020, Çarşamba
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Libya BM'den teknik yardım istedi

Türkiye'nin desteği ile darbeci Hafter'i dize getiren 'dan 'e çağrı geldi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, işlenen savaş suçlarının kanıtlanması için "teknik yardım" istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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LİBYA BM'DEN TEKNİK YARDIM İSTEDİ

Başbakanı Fayiz es-Serrac, 'e ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin işlediği suçları belgeleme ve kanıt toplama konusunda kendilerine "teknik yardım" sağlaması çağrısında bulundu.

Libya Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Serrac'ın Libya Destek Misyonuna gönderdiği mesajda, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde ve Terhune'de işlediği suçlar ve gerçekleştirdiği ihlalleleri soruşturmak için Libyalı makamlara gerekli yardımları sağlaması talebinde bulunduğunu belirtti.

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"TOPLU MEZRALAR İÇİN..."

Kablavi, Serrac'ın, BM'nin teknik destek, insan hakları alanında danışmanlık ve ihlallerin belgelenmesi konusunda sunacağı yardımların bu aşamada faydalı olacağını ifade ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Libya hükümetinin, Terhune'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve Trablus'un güneyindeki bölgelere tuzaklanan mayınlar konusunda suçluların yakalanarak şeffaf bir yargılamanın ardından hukuka uygun şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi, Trablus'un güney semtlerine tuzaklanan patlayıcı ve mayınların infilak etmesi sonucu bugüne kadar 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DEVREYE GİRDİ

Hafter milislerinin çıktıkları bölgelerin temizlenmesi hedefiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de devreye girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 13 Haziran'da yapılan açıklamada, "TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı." ifadelerine yer verilmişti.

Libya ordusunun Hafter milislerinden kurtardığı Terhune'deki bir hastanede 106 ceset bulunmuş, daha sonra da kent kırsalında 3 tespit etmişti.

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