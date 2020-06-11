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Haberler Galeri Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından bölgede yapılan incelemelerde toplu cesetlere rastlandı. Cesetlerden birinin 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 15:52
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Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu GALERİ DEVAM EDİYOR

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, bölgede incelemeler sürüyor.

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Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

UMH birliklerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği belirtildi.

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Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

Yapılan incelemelerde cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildiği ifade edildi.

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Libya'da darbeci Hafter'in katletti��i sivillere ait toplu mezar bulundu

UMH birliklerinden elde edilen bilgilere göre, Libya Kayıpların Teşhisi ve Tespiti Genel Otoritesi ve Libya Kızılay'ı toplu mezarda bulunan sivillerin cesetlerini toplamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

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Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Terhune'nin batısındaki Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesede rastlamıştı.