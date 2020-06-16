17 Haziran 2020, Çarşamba
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İtalya'dan flaş Libya açıklaması! Toplu mezarlar...

İtalya, darbeci 'in 'daki vahşetine sessiz kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Terhune'de bulunan 3 için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması gerektiği yönünde açıklama yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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İTALYA'DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Terhune bölgesindeki çok sayıda toplu mezarın bulunmasından ötürü dehşete düştüğünü belirtiyor." ifadesi yer aldı.

"BU DEHŞET ARAŞTIRILMALI"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) konuya ilişkin açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya, sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor. İtalya, Libya'daki çatışmaya karışan tüm tarafları 'insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı duymaya' çağırıyor."

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 tespit etmişti.

Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERE AİT TOPLU MEZAR BULUNDU

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