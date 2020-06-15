Son dakika: Irak’ta askerlere dikkat çeken yasak
Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, askeri personele "siyasi görüş belirtme yasağı" getirdi. Talimat kapsamında, söz konusu birimlere bağlı tüm askeri personelin basın açıklamasında bulunmaması istendi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatını içeren resmi yazı, Savunma Bakanlığı, Terörle Mücadele Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi'ye iletildi.
Talimat kapsamında, söz konusu birimlere bağlı tüm askeri personelin basın açıklamasında bulunmaması istendi. Askeri personele ayrıca, siyasi görüşlerini sosyal medya platformları aracılığıyla da bildirme yasağı getirildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libyalı General: O nokta kırmızı çizgidir
- Japonya Başbakanı açıkladı: Korona sıcakta...
- Korkutan haber! Hızla yayılıyor
- Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
- Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...
- Yunan bakandan flaş itiraf: Gece uyuyamadım
- ABD savaş uçağı düştü
- Çin'de kabus geri döndü! Karantinaya alındılar...
- Libya'da İsrail ve MOSSAD gerçeği!
- Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına şok ceza!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...
- Son dakika: Bingöl Karlıova'da 5,6 şiddetinde deprem! 15 Haziran AFAD son depremler
- Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması! Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı?
- Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?