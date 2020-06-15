15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Irak’ta askerlere dikkat çeken yasak

Son dakika haberi... Başbakanı Mustafa el-Kazımi, askeri personele "siyasi görüş belirtme yasağı" getirdi. Talimat kapsamında, söz konusu birimlere bağlı tüm askeri personelin basın açıklamasında bulunmaması istendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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IRAK’TA ASKERLERE DİKKAT ÇEKEN YASAK
Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatını içeren resmi yazı, , Terörle Mücadele Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve 'ye iletildi.

Talimat kapsamında, söz konusu birimlere bağlı tüm askeri personelin basın açıklamasında bulunmaması istendi. Askeri personele ayrıca, siyasi görüşlerini sosyal medya platformları aracılığıyla da bildirme yasağı getirildi.

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