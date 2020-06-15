15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’de polisten zulüm! 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

ABD’de polisten zulüm! 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

’nin başkenti 'da polis tarafından öldürülen ve diğer siyahiler adına yapılan ırkçılık karşıtı protestoda, bir polis memuru, 7 yaşındaki bir çocuğun yüzüne . Protestocular olaya sert tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
UFACIK ÇOCUĞA BU YAPILIR MI?

Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen 'nin başkenti 'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı. sırasında bir polis memuru, Avery'nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne . Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek müdadele etti. Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK OLAY KARŞISINDA TRAVMA YAŞADI

Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine 'bunu hak edecek ne yaptığını' sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.

ABD’de polisten zulüm! 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı | Video ABD’DE POLİSTEN ZULÜM! 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI | VİDEO

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KİŞİYE GÖZALTI

Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha'nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna " videoyu paylaşacağım" demesi üzeresine,Hreha'nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna 'lazer tuttuğu' gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA