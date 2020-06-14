Trump'tan hamle! BAE ve Yunanistan'a SİHA satacak
Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası bölge önemli gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan güç savaşlarında kartlar tekrardan diziliyor. ABD, 1987’de imzalanan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) Anlaşması’nı bypass ederek Körfez ülkeleri ve diğer müttefiklerine SİHA satacak. Gerekçe, Çin ve İsrail’e pazarı kaptırmamak. Ancak olası müşteriler arasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da teknolojik üstünlük kurduğu BAE ve Yunanistan da olacak.
ABD'de Trump yönetimi bir başka Soğuk Savaş dönemi anlaşmasını bypass ederek, özellikle Orta Doğu'ya yaptığı silah satışlarına SİHA teknolojisini de eklemek istiyor. Reuters'in, savunma sanayiinden 3 yöneticiye ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 34 ülkenin taraf olduğu 1987 tarihli Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) anlaşmasını yeniden yorumlamak suretiyle insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimi yapan ABD savunma şirketlerinin daha fazla sayıda ülkeye satış yapmasının önüne açılacak. Trump yönetiminin FTKR'i yeniden yorumlamasıyla, MQ9-Reaper gibi gelişmiş SİHA'ları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi ülkelere ihracat imkanı doğacak. Körfez bölgesi son dönemde ABD'den rekor silah alımı yapmasıyla öne çıkıyor.
PENTAGON DESTEKLİYOR
Reuters'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grant, ABD ordusunun İHA/SİHA'ların daha fazla ülkeye satılması konusunda istekli olduğunu söyledi. Bu yöndeki gelişmenin müttefik orduların güçlenmesini ve diğer ülkelerden alımların yerine geçeceğini savundu. Grant, İHA/SİHA teknolojisinin terörizmle savaş, sınır kontrolünün sağlaması ve diğer tehditlerin ABD'ye ulaşamadan engellenmesinde önemli rol oynayacağını iddia etti.
BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; SİHA teknolojisinin diğer ülkelere ihracına ilişkin politika değişikliğinin 16 Haziran'da Beyaz Saray'da yapılacak ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağı bildirildi. Toplantıda politika değişikliğinin destekleneceği belirtiliyor. Trump yönetimi şimdiden ABD'nin iki önde gelen SİHA üreticisi Northrop Grumman and General Atomics'i konuyla ilgili bilgilendirdi. Politika değişiminin etkisinin bu yaz döneminde görüleceği iddia edildi.
BAE SİHALARI LİBYA'DA KULLANIYOR
Habere göre ABD'nin hedef pazarları arasında önceliği Çin ve İsrail'in etkili olduğu ülkeler. Çin ve İsrail'in SİHA satışı yaptığı ülkeler arasında BAE, Ürdün ve Yunanistan'ın olduğu biliniyor. Abu Dabi ve Atina'nın bölgede Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe karşı denge sağlamak adına İHA/SİHA alımına son yıllarda hız vermiş durumda. BAE, Çin'den satın aldığı SİHA'ları Libya'da terörist Hafter'e destek amacıyla kullanıyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
- Çin'de korkutan gelişme!
- O ülkeden DSÖ'ye sert tepki
- İran'dan flaş Trump açıklaması: Seçimi kazanma şansı...
- Protestocular restoranı ateşe verdi
- ABD'de siyahi adam polis tarafından vurularak öldürüldü
- O ülkede şok! Sağlık Bakanı virüse yakalandı
- Kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı
- Netanyahu'da koronavirüs korkusu
- Başbakan açıkladı! Ülke zorda
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları