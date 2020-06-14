14 Haziran 2020, Pazar
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Trump'tan hamle! BAE ve Yunanistan'a SİHA satacak

'nin hamlesi sonrası bölge önemli gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan güç savaşlarında kartlar tekrardan diziliyor. , 1987’de imzalanan (FTKR) Anlaşması’nı bypass ederek Körfez ülkeleri ve diğer müttefiklerine satacak. Gerekçe, ve ’e pazarı kaptırmamak. Ancak olası müşteriler arasında Türkiye’nin ve Libya’da teknolojik üstünlük kurduğu BAE ve da olacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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TRUMP’TAN SİHA HAMLESİ! TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

'de Trump yönetimi bir başka dönemi anlaşmasını bypass ederek, özellikle 'ya yaptığı silah satışlarına teknolojisini de eklemek istiyor. Reuters'in, savunma sanayiinden 3 yöneticiye ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 34 ülkenin taraf olduğu 1987 tarihli (FTKR) anlaşmasını yeniden yorumlamak suretiyle (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimi yapan ABD savunma şirketlerinin daha fazla sayıda ülkeye satış yapmasının önüne açılacak. Trump yönetiminin FTKR'i yeniden yorumlamasıyla, MQ9-Reaper gibi gelişmiş SİHA'ları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve gibi ülkelere ihracat imkanı doğacak. Körfez bölgesi son dönemde ABD'den rekor silah alımı yapmasıyla öne çıkıyor.

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PENTAGON DESTEKLİYOR

Reuters'e konuşan ABD (Pentagon) Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grant, ABD ordusunun İHA/SİHA'ların daha fazla ülkeye satılması konusunda istekli olduğunu söyledi. Bu yöndeki gelişmenin müttefik orduların güçlenmesini ve diğer ülkelerden alımların yerine geçeceğini savundu. Grant, İHA/SİHA teknolojisinin terörizmle savaş, sınır kontrolünün sağlaması ve diğer tehditlerin ABD'ye ulaşamadan engellenmesinde önemli rol oynayacağını iddia etti.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; SİHA teknolojisinin diğer ülkelere ihracına ilişkin politika değişikliğinin 16 Haziran'da 'da yapılacak ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağı bildirildi. Toplantıda politika değişikliğinin destekleneceği belirtiliyor. Trump yönetimi şimdiden ABD'nin iki önde gelen SİHA üreticisi Northrop Grumman and General Atomics'i konuyla ilgili bilgilendirdi. Politika değişiminin etkisinin bu yaz döneminde görüleceği iddia edildi.

BAE SİHALARI LİBYA'DA KULLANIYOR

Habere göre ABD'nin hedef pazarları arasında önceliği ve 'in etkili olduğu ülkeler. Çin ve İsrail'in SİHA satışı yaptığı ülkeler arasında BAE, Ürdün ve 'ın olduğu biliniyor. Abu Dabi ve Atina'nın bölgede 'nin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe karşı denge sağlamak adına İHA/SİHA alımına son yıllarda hız vermiş durumda. BAE, Çin'den satın aldığı SİHA'ları 'da terörist Hafter'e destek amacıyla kullanıyor.

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