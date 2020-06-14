Akılalmaz olay! Kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı
Yunanistan’daki kezzap olayının faili yakalandı. İoanna’nın yüzüne kezzap atan kişinin, kıskançlık krizine giren Efi adında tan��dığı bir kadın olduğu ortaya çıktı.
Polis olayın Efi'nin sevgilisinin İoanna'ya sosyal medyada 'like' işareti yapıp arkadaşlık isteği göndermesi üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Yunan kamuoyunu yaklaşık 1 aydır meşgul eden İoanna adlı 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap fırlatılması olayı aydınlandı.
Suratı yüzde 93, bedeni ise yüzde 33 oranında yanan, sigorta şirketi çalışanı İoanna'ya 12 Mayıs'ta başkent Atina'nın Kalithea semtinde iş yerinin bulunduğu binanın girişinde kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu ortaya çıktı.
(KEZZABI ATAN EFI)
Olayda adı geçen kişilerin soyadlarını gizli tutan Yunan polisine göre Efi, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna'nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına 'beğendim' (like) işareti gönderdiğini tespit edince şüphelenmeye başladı. Bir süre önce de sevgilisinin İoanna'ya 'arkadaşlık isteği' gönderdiğini ve mesajlar attığını öğrenince kıskançlıktan çılgına döndü.
TELEFON KARTI YAKALATTI
İoanna'nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi, kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yunan polisi, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna'nın ifadesine dayanarak 5 şüpheliyi takibe aldı. Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi'nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada "like" yaptığı için kıskançlıktan İoanna'ya kezzap fırlatan Efi'yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi. Gözaltına alınan ve salı günü savcıya ifade verecek olan Efi, suçlamaları reddetti.
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