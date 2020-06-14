14 Haziran 2020, Pazar
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IKBY'de BAE'den terör örgütü PKK'ya para transferi iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () bölgesindeki terör örgütü 'ya mali yardımda bulunduğu iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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BAE'DEN PKK'YA PARA TRANSFERİ İDDİASI
merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesine konuşan 'deki güvenlik kaynakları, üzerinden terör örgütü 'ya son aylarda mali yardımlar yapıldığına dair gelen bilgiler üzerine para transferine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini kaydetti.

Güvenlik gerekçesiyle isimleri gizli tutulan 'deki güvenlik kaynakları, IKBY'nin BAE'den bölgedeki büroları ve banka hesaplarına gelen tüm para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için emniyetten "onay belgesi" alınması şartı getirildiğini söyledi.

Yetkililer, sınırlandırma kararı alınan para transferine ilişkin yeni uygulamanın 1000 dolar ve üzerini kapsadığını, Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki tüm döviz ofislerinin bu durumdan haberdar edildiğini belirtti.

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