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Trump ve Pentagon karşı karşıya geldi! ABD ordusundan darbe muhtırası gibi genelge

Başkanı Trump ile () arasındaki yetki krizi ‘darbe’ tartışmasına evrildi. Polisin siyahi ’u öldürmesinin ardından çıkan olaylara ordunun müdahalesini isteyen Trump’a cevap Genelkurmay Başkanı ’den geldi. Milley, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede “Bağlılığımız ’yadır” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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ABD ORDUSUNDAN DARBE SİNYALİ!

Siyahi 'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan olaylara olaylara ordunun müdahalesini isteyen Başkanı , Genelkurmay Başkanı tarafından hazırlanan genelge ile soğuk bir duş aldı. Milley tarafından kuvvet komutanlıklarına gönderilen genelgede "Bağlılığımız Anayasa'yadır" denildi.

"İSYAN YASASI" SONRASI "DARBE" TARTIŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump ile () arasındaki yetki tartışmasında kriz "darbe" tartışmasına neden oldu. Trump'ın ırkçılık karşıtı protestoculara karşı "İsyan Yasası"nı (protestoculara karşı askeri gücün düzeni sağlaması) kullanabileceğini açıklamasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in imzasıyla 2 Haziranda emrindeki kuvvet komutanlıklarına "Bağlılığımız Anayasa'yadır" çerçeveli bir genelge yayımlaması "darbe" tartışmasına sebep oldu.

"ABD ORDUSU BAŞKAN'IN EMİRLERİNE BAŞKALDIRMAYA MI HAZIRLANIYOR?"
ABD Başkanı'nın hedef aldığı Twitter'dan da paylaşılan genelgede, ordunun 'ya bağlı olduğu vurgulandı; Anayasa'nın ifade ve toplanma özgürlüğünü garanti ettiği hatırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın 'ın göstericiler tarafından basılmak istenmesinden bir gün sonra yayınladığı metin, "ABD ordusu Başkan'ın emirlerine başkaldırmaya mı hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

GENELKURMAY BAŞKANI'NI İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Amerikan Genelkurmayı, tüm kuvvet komutanlarına hitaben yayımladığı genelgede Amerikalıların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına sahip olduğu vurgulandı; askerlerden anayasaya uyulması istendi. Toplumsal eşitlik vurgusunun yapıldığı genelge, birçokları tarafından Trump'ın göstericilere karşı güç kullanılmasından yana olan tutumuna karşı bir 'başkaldırı' ve Başkan'ın emirlerine "Anayasaya bağlılık" gerekçesiyle uymama çağrısı olarak yorumlandı. Genelge üzerine Milley'nin el yazısıyla "Hepimizin canı Amerika idealine adanmıştır. Bu yemine ve Amerikan halkına bağlı kalacağız" ifadelerinin not düşülmesi, hedefin Trump olduğu yorumunu da beraberinde getirdi. Öte yandan, Amerikan Genelkurmayı'nın Twitter hesabından paylaştığı açıklamanın altında çok sayıda kişi de ABD Genelkurmay Başkanı General Milley'e istifa çağrısı yaptı.

TRUMP'LA VALİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ
Hazırlanan genelgenin ikinci maddesinde, kriz sırasında yetkinin ve Ulusal Muhafızların kontrolünün eyalet valilerinde olduğuna işaret edilmesi de Trump'a karşı bir çıkış olarak değerlendirildi. İkinci maddede özetle mevcut kriz sırasında, hayatları ve mülkü korumak, huzuru tesis etmek ve kamu güvenliğini sağlamak adına eyalet valilerinin yetkisi altında görev yapmaktadır. George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesinin ardından ABD Başkanı Trump ile eyalet valileri arasında gösterilere karşı önlem alınması konusunda tartışma yaşandığı biliniyor.

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