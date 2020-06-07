07 Haziran 2020, Pazar
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ABD Başkanı Donald Trump talimatı verdi: Geri çekilin

Son dakika haberi... Başkanı , "Şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' diyerek başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi. ABD'de protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla gücü görevlendirilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TALİMATI VERDİ: GERİ ÇEKİLİN

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

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