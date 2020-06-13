13 Haziran 2020, Cumartesi
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den skandal hareket: Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri ile toplantı yaptı

Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü 'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir biçimde biraraya gelerek, isteklerini 'ye karşı baskı şeklinde uyguladıklarını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI LİNDE'DEN SKANDAL HAREKET

'te terör örgütü listesinde olmasına rağmen, 'lı sözde üst düzey yöneticiler, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telekonferans şeklinde buluşarak isteklerini sıraladı.

TÜRKİYE'YE "OPERASYONLARI DURDUR" BASKISI
Terör örgütü PKK'nın İsveç'te sözde kuruluşları Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Başkanı Ahmet Karamuş, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi (İ-NCDK) Eşbaşkanı Rıdvan Altun ve Sara Kadın Birliği Başkanı Ayşe Göktepe'nin katıldığı online toplantıda, Linde, 'ye 'de operasyonları durdurması için baskı yaptıklarını belirtti.

"PYD İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
Terör örgütü PKK'nin İsveç'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığından iş yerlerinde haraç toplamaya varan eylemlerinden hiç söz etmeyen Linde, Suriye'deki terör örgütü ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği () içinde her şeyi yaptığını ifade etti.

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