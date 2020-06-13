İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den skandal hareket: Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri ile toplantı yaptı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir biçimde biraraya gelerek, isteklerini Türkiye'ye karşı baskı şeklinde uyguladıklarını belirtti.
İsveç'te terör örgütü listesinde olmasına rağmen, PKK'lı sözde üst düzey yöneticiler, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telekonferans şeklinde buluşarak isteklerini sıraladı.
TÜRKİYE'YE "OPERASYONLARI DURDUR" BASKISI
Terör örgütü PKK'nın İsveç'te sözde kuruluşları Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Başkanı Ahmet Karamuş, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi (İ-NCDK) Eşbaşkanı Rıdvan Altun ve Sara Kadın Birliği Başkanı Ayşe Göktepe'nin katıldığı online toplantıda, Linde, Türkiye'ye Suriye'de operasyonları durdurması için baskı yaptıklarını belirtti.
"PYD İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
Terör örgütü PKK'nin İsveç'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığından iş yerlerinde haraç toplamaya varan eylemlerinden hiç söz etmeyen Linde, Suriye'deki terör örgütü PYD ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) içinde her şeyi yaptığını ifade etti.
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