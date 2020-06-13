13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin’de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Çin’de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki sonucu ev ve fabrikalar yıkıldı. 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, 117 kişi de yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
ÇİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

'in eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan bir yakıt tankerinin patlaması sonucu çevredeki bazı ev ve fabrika gibi binaların yıkıldığı bildirildi.

Patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 117 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, bazı kişilerin yıkılan binaların altında mahsur kaldığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye 400'den fazla itfaiye personeli ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Çin basınına kaza ile ilgili düşen görüntülerde göğe yükselen dev dumanlar ve patlamanın etkisiyle bazı kısımları yıkılan binalar görünüyor.

Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA