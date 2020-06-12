Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza: Polis yere çakıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. Uçan motosikletle 30 metre havalanan polis iki kez gerçekleştirdiği test sürüşünde yere çakıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Dubai polis teşkilatına mayıs aında gönderilen "uçan motosikletin" için Dubai'de test sürüşü töreninde faciadan dönüldü.
Dubai'de acil durumlara müdahale etme girişiminin bir parçası olarak kullanılacak olan Hoversurf Scorpion S3 tipi uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. İki kez deneme yapan polis memuru test sürüşü sırasında yere çakıldı.
ŞİRKETTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: LİMİTİ AŞTI
Şirketin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçan motorsikletin yerden maximum 5 metre yükselmesi gerekiyor. Polis memuru 30 metre yükseldi. Limiti aştığı için mekanik bir problem meydana geldi. Uçak motosikletin düşüşü bu nedenle oldu" ifadelerine yer verildi.Polis memurunun kazadan yara almadığı belirtildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Eylemcinin boynunun üzerine diz çöktü
- Ukrayna Devlet Başkanı'na korona şoku
- Yunanistan-İtalya anlaşmasında çarpıcı ayrıntı
- Korkak Hafter barışı 9 kez baltaladı!
- ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
- Rusya’da kabus sürüyor! Son 24 saatte...
- Libya'daki Türk askerlerinden ilk görüntü!
- Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
- İsrail'de kule çöktü!
- Tam 50 bin yıllık! Pembeye döndü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları