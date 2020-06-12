12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: ABD'de sayı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 900 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 900 artarak 116 bin 63'e yükseldi. ABD'yi 805 bin 649 vakayla , 511 bin 423 vakayla ve 300 bin 821 vakayla  izliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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ABD'DE SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 135 artışla 2 milyon 60 bin 542'ye ulaştı. Yeni tip nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 900 artarak 116 bin 63'e çıktı.

ABD'yi 805 bin 649 vakayla , 511 bin 423 vakayla ve 300 bin 821 vakayla izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen , salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 402 binden fazla kişiye koronavirüs bulaştı, 30 bin 741 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 168 binden fazla vakayla ve 143 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 23 milyonu, iyileşen hasta sayısı da 816 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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