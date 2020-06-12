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Fransa'dan 'Ruanda Soykırımı' açıklaması: Arşivler açılacak

'dan katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Fransa, eski 'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ! ARŞİVLER AÇILIYOR

'dan katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Fransa, eski 'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.

BİNLERCE CAN ALMIŞTI, FRANSA'DA YAKALANDI

'nin yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da mayıs ayında yakalanmıştı.

EVİNDE YAKALANDI

Savcılığından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kabuga'nın, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alındığı bildirmişti.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı 'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika: Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga yakalandı SON DAKİKA: RUANDA SOYKIRIMININ SORUMLUSU FELİCİEN KABUGA YAKALANDI

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