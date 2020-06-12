Fransa'dan 'Ruanda Soykırımı' açıklaması: Arşivler açılacak
Fransa'dan Ruanda katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.
Fransa'dan Ruanda katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.
BİNLERCE CAN ALMIŞTI, FRANSA'DA YAKALANDI
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da mayıs ayında yakalanmıştı.
EVİNDE YAKALANDI
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kabuga'nın, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alındığı bildirmişti.
RUANDA SOYKIRIMI
Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.
Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna Devlet Başkanı'na korona şoku
- Flyod'un öldürüldüğü anların videosunu dünyaya duyurdu!
- Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
- Sokak ortasında polisi yere yatırıp darbettiler
- Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
- ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
- Eylemcinin boynunun üzerine diz çöktü
- İsrail'de kule çöktü!
- Korkak Hafter barışı 9 kez baltaladı!
- Tam 50 bin yıllık! Pembeye döndü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?