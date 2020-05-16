Son dakika: Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga yakalandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımından sorumlu tuttuğu Felicien Kabuga Fransa'da yakalandı. Kabuga, yüz binlerce kişinin ölümüne neden olanlar arasında yer alıyor.

RUANDA SOYKIRIMI NEDİR?

Ruanda Soykırımı, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir.