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Son dakika: Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga yakalandı

Son dakika haberi: 'nin soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden , 'da yakalandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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ELİNDE YÜZ BİNLERCE İNSANIN KANI VAR! CANİ YAKALANDI

'nin soykırımından sorumlu tuttuğu 'da yakalandı. Kabuga, yüz binlerce kişinin ölümüne neden olanlar arasında yer alıyor.

RUANDA SOYKIRIMI NEDİR?

, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri 'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir.

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