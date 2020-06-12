12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska koronavirüse yakalandı

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Devlet Başkanı ’nin eşi ’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NA KORONA ŞOKU
Devlet Başkanı 'nin eşi 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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