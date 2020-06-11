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Dünyayı ayağa kaldıran cinayette flaş gelişme! Serbest bırakıldı...

'de siyahi 'un ölümüne neden olan 4 polisten , 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi sonucu serbest kaldı. Lane'in avukatı , müvekkilinin sırasında Floyd'a yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN CİNAYETTE FLAŞ GELİŞME!

'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi 'un ardından başlatılan davası sürüyor.

Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer 3 polis memuru , J. Kueng ve ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla yargılanıyordu.

Şerif Ofisi'ne göre Hennepin cezaevinde tutulan 37 yaşındaki Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Lane'in avukatı , müvekkilinin cinayet sırasında Floyd'a yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

İkinci derece cinayetle yargılanan Chauvin için 1.25 milyon dolar, diğer iki polis olan Tou Thao ve J. Kueng'in için 750 bin dolar kefalet bedeli koyulmuştu. Floyd'un ölümüne neden olan Chauvin ikinci dereceden cinayetle yargılanırken olay yerindeki diğer 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ise "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla" yargılanıyordu.

Söz konusu 4 polisin Floyd'un ölümü sonrası görevlerine son verilmişti.

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