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Son dakika: Hindistan’da gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi tahliye edildi

Son dakika haberi... ’da, sahasını yöneten devlete ait şirketinden iki haftadır sızan gazın tutuşması üzerine çıktı. Çıkan yangında 7 bin kişi tahliye edilirken, 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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GAZ KUYUSU YANDI! BİNLERCE KİŞİ...

'ın Assam eyaletindeki Tinsukia kentinde bulunan, sahasını yöneten, devlete ait şirketinden iki hafta boyunca sızan gaz sıkışması sonucu çıktı.

Son dakika: Hindistan’da gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi tahliye edildi |Video SON DAKİKA: HİNDİSTAN’DA GAZ KUYUSU YANDI! BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ |VİDEO

Bölgede çıkan yangında 7 bin kişi tahliye edilirken, 35'ten fazla evin yandı. Meydana gelen yangında iki itfaiye eri hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

SİNGAPUR'DAN 200 MÜHENDİS GETİRİLDİ

Söndürme çalışmalarının sürdüğü ve kuyudan gaz sızıntısının devam ettiği belirtilirken, gaz sızıntısının önlenmesi için Singapur'dan 200 mühendisin getirildiği ifade edildi.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sözcüsü Tridiv Hazarika, "Petrol kuyusu yangın sahasına bitişik 7 binden fazla kişi, Oil İndia tarafından kurulan 12 yardım kampına taşındı. Büyük bir felaket atlatıyoruz" dedi.

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