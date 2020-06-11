İran’da TV kanalları kapanmanın eşiğinde

'5 AYDIR TEK BİR KURUŞ FİNANSMAN SAĞLANMADI'

Jebelli, Ruhani yönetiminin Planlama ve Bütçe Organizasyonu'nun yaklaşık 5 ay boyunca IRIB'e ait kanalları finanse etmediğini belirtti. Bu kanalların uydu operatörlerine borçlarını ödeyemediğini aktaran Jebelli, "Tek bir dolar veya euro bile ödenmedi" ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığı'na bağlı 32 radyo istasyonu ve 14 TV kanalı bulunuyor.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İRAN'I ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ından (JCPOA) çekilme kararının ardından Mayıs 2018'den bu yana 'maksimum baskı' politikasıyla İran'a yaptırımlar uyguluyor. Bunun da İran'ın dış borçlarının artmasına ve ekonomik açıdan zor duruma düşmesine neden olduğu ifade ediliyor.