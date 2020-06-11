İran’da TV kanalları kapanmanın eşiğinde
İran biriken dış borçları nedeniyle devlet tarafından finanse edilen TV kanallarının kapanmanın eşiğinde olduğu bildirildi. IRIB Başkanı Peyman Jebelli, bazı kanalların önümüzdeki günlerde kapanabileceğini söyledi. Jebelli, devlet TV'lerinin kapanmasına ilişkin de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimini suçladı.
İran'da biriken dış borcu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları nedeniyle medya sektörünü derinden etkilendi. İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığı'na (IRIB) ait olan ve 24 saat İngilizce yayın yapan Press TV ve Arapça yayın yapan Al-Alam TV'nin borçlar nedeniyle kapabileceği aktarıldı. IRIB Başkanı Peyman Jebelli, bu kanalların önümüzdeki günlerde kapanabileceğini söyledi. Jebelli, devlet TV'lerinin kapanmasına ilişkin de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimini suçladı.
'5 AYDIR TEK BİR KURUŞ FİNANSMAN SAĞLANMADI'
Jebelli, Ruhani yönetiminin Planlama ve Bütçe Organizasyonu'nun yaklaşık 5 ay boyunca IRIB'e ait kanalları finanse etmediğini belirtti. Bu kanalların uydu operatörlerine borçlarını ödeyemediğini aktaran Jebelli, "Tek bir dolar veya euro bile ödenmedi" ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığı'na bağlı 32 radyo istasyonu ve 14 TV kanalı bulunuyor.
ABD'NİN YAPTIRIMLARI İRAN'I ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ından (JCPOA) çekilme kararının ardından Mayıs 2018'den bu yana 'maksimum baskı' politikasıyla İran'a yaptırımlar uyguluyor. Bunun da İran'ın dış borçlarının artmasına ve ekonomik açıdan zor duruma düşmesine neden olduğu ifade ediliyor.
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