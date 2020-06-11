11 Haziran 2020, Perşembe
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İran’da TV kanalları kapanmanın eşiğinde

biriken dış borçları nedeniyle devlet tarafından finanse edilen kanallarının kapanmanın eşiğinde olduğu bildirildi. Başkanı Peyman Jebelli, bazı kanalların önümüzdeki günlerde kapanabileceğini söyledi. Jebelli, devlet TV'lerinin kapanmasına ilişkin de Cumhurbaşkanı yönetimini suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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İRAN’DA TV KANALLARI KAPANMANIN EŞİĞİNDE
'da biriken dış borcu ve Başkanı 'ın yaptırımları nedeniyle medya sektörünü derinden etkilendi. İran 'na () ait olan ve 24 saat İngilizce yayın yapan Press ve Arapça yayın yapan Al-Alam TV'nin borçlar nedeniyle kapabileceği aktarıldı. IRIB Başkanı Peyman Jebelli, bu kanalların önümüzdeki günlerde kapanabileceğini söyledi. Jebelli, devlet TV'lerinin kapanmasına ilişkin de Cumhurbaşkanı yönetimini suçladı.

'5 AYDIR TEK BİR KURUŞ FİNANSMAN SAĞLANMADI'

Jebelli, Ruhani yönetiminin Planlama ve Bütçe Organizasyonu'nun yaklaşık 5 ay boyunca IRIB'e ait kanalları finanse etmediğini belirtti. Bu kanalların uydu operatörlerine borçlarını ödeyemediğini aktaran Jebelli, "Tek bir dolar veya euro bile ödenmedi" ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığı'na bağlı 32 radyo istasyonu ve 14 TV kanalı bulunuyor.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İRAN'I ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ından (JCPOA) çekilme kararının ardından Mayıs 2018'den bu yana 'maksimum baskı' politikasıyla İran'a yaptırımlar uyguluyor. Bunun da İran'ın dış borçlarının artmasına ve ekonomik açıdan zor duruma düşmesine neden olduğu ifade ediliyor.

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