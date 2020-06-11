Sudan'a 90 ton yardım gönderildi

Avrupa Birliği'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede Sudan'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağı ülkeye ulaştı.

Afrika ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla hava köprüsü kuran AB'nin yardım uçağı, Uluslararası Hartum Havalimanı'na inişinde bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından karşılandı.

Başkent Hartum'daki AB Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta 90 ton tıbbi malzemenin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, insani yardım malzemesi ve personel taşıyan ikinci AB yardım uçağının da 24 Haziran'da ülkeye gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 582'ye, ölü sayısı 401'e yükseldi.