11 Haziran 2020, Perşembe
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Sudan'a 90 ton yardım gönderildi

Avrupa Birliği salgını nedeniyle 'a destek gönderdi. Sudan'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 582'ye, ölü sayısı ise 401'e yükseldi. AB tarafından yapılan açıklamada, 90 ton tıbbi malzemenin Sudan'a gönderildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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SUDAN'A 90 TON YARDIM GÖNDERİLDİ

Avrupa Birliği'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede 'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağı ülkeye ulaştı.

Afrika ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla hava köprüsü kuran AB'nin yardım uçağı, Uluslararası Hartum Havalimanı'na inişinde bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından karşılandı.

Başkent Hartum'daki AB Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta 90 ton tıbbi malzemenin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, insani yardım malzemesi ve personel taşıyan ikinci AB yardım uçağının da 24 Haziran'da ülkeye gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 582'ye, ölü sayısı 401'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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