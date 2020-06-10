Son dakika: Rus savaş uçakları ABD kıyılarında! ABD jetleri Rus uçaklarının önünü kesti
Son dakika haberi... ABD ile Rusya arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Nükleer bomba taşıyabilen Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar yaklaştı, Amerikan jetleri yıldırım gibi havalandı.
ABD ile Rusya arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı.
Nükleer bomba taşıyabilen Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar yaklaştı, Amerikan jetleri yıldırım gibi havalandı.
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