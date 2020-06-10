10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rus savaş uçakları ABD kıyılarında! ABD jetleri Rus uçaklarının önünü kesti

Son dakika: Rus savaş uçakları ABD kıyılarında! ABD jetleri Rus uçaklarının önünü kesti

Son dakika haberi... ile arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. taşıyabilen Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar yaklaştı, jetleri yıldırım gibi havalandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
RUS SAVAŞ UÇAKLARI ABD KIYILARINDA...

ile arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı.

taşıyabilen Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar yaklaştı, jetleri yıldırım gibi havalandı.

Son dakika: Rusya deşifre oldu! AFRICOM Hafter’e gönderilen uçakların görüntülerini paylaştı SON DAKİKA: RUSYA DEŞİFRE OLDU! AFRICOM HAFTER’E GÖNDERİLEN UÇAKLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Son dakika: Rusya deşifre oldu! AFRICOM Hafter’e gönderilen uçakların görüntülerini paylaştı

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA