10 Haziran 2020, Çarşamba
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New York eyaletinde polis şüphelinin boyuna baskı uygulayamayacak

'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçen eyaleti, yeni tasarı için ilk adımı attı. Polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulaması yasaklayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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POLİS ŞÜPHELİNİN BOYUNA BASKI UYGULAYAMAYACAK

'de ülke genelinde iki haftayı geride bırakan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarda polis reformu taleplerinin artması üzerine eyaletler bu yönde adım atmaya başladı.

eyaleti, polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklama kararı aldı.

6 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEDE KESİNTİYE GİDİLECEK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Floyd'un bugün defnedildiği Houston'da da Belediye Başkanı Sylvester Turner polisin boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklama sözü verdi.

ABD'de Demokrat Parti üyeleri ise Kongre'ye polislerin müdahale yöntemlerini kısıtlayan ve görevi kötüye kullanan polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı sunmuştu.

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30 GÜN BOYUNCA POLİSİN...

Minneapolis yönetimi de önce boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklamış daha sonra ise polis departmanını tasfiye etme kararı almıştı.

Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken, Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıklamıştı.

46 yaşındaki 'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

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