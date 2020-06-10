New York eyaletinde polis şüphelinin boyuna baskı uygulayamayacak
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçen New York eyaleti, yeni tasarı için ilk adımı attı. Polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulaması yasaklayacak.
ABD'de ülke genelinde iki haftayı geride bırakan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarda polis reformu taleplerinin artması üzerine eyaletler bu yönde adım atmaya başladı.
New York eyaleti, polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklama kararı aldı.
6 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEDE KESİNTİYE GİDİLECEK
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu.
Öte yandan, Floyd'un bugün defnedildiği Houston'da da Belediye Başkanı Sylvester Turner polisin boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklama sözü verdi.
ABD'de Demokrat Parti üyeleri ise Kongre'ye polislerin müdahale yöntemlerini kısıtlayan ve görevi kötüye kullanan polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı sunmuştu.
30 GÜN BOYUNCA POLİSİN...
Minneapolis yönetimi de önce boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklamış daha sonra ise polis departmanını tasfiye etme kararı almıştı.
Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken, Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıklamıştı.
46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması
- İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
- İspanya koronavirüs tablosunu açıkladı!
- ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
- Afganistan'da patlama! 10'dan fazla ölü var
- Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- İngiltere'den skandal koronavirüs açıklaması
- ABD'den Kuzey Kore'ye tepki
- Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...